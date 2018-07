Neue Betrugsmasche mit Fake-Lottogewinn

Zahlreiche NiederösterreichInnen erhalten derzeit Anrufe oder E-Mails von der Fa. EuroMillions, mit angeblichem Firmensitz in Deutschland. Ihnen wird ein Lotteriegewinn von fast 100.000 Euro in Aussicht gestellt. Für den Geldtransport soll jedoch eine Haftpflichtversicherung abgeschlossen werden. Der Versicherungsbetrag ist auf ein türkisches Konto zu überweisen. Zur Untermauerung der Echtheit des Gewinnes werden den Opfern falsche Gewinnbescheide und Versicherungsurkunden per E-Mail übermittelt.

Höherer Gewinn, höhere Versicherung

Zunächst verlangt ein Anrufer, dass man 194 Euro auf ein Konto in der Türkei überweisen soll. Doch dabei bleibt es nicht. Denn kurz darauf meldet sich ein weiterer "Mitarbeiter", der den vermeintlichen Gewinnern erklärt, dass man zuvor eine Null vergessen habe. Die eigentliche Summe würde fast eine Million Euro betragen. Damit erhöhe sich aber auch die Haftpflichversicherung. Rund 900 Euro sollen erneut überwiesen werden.

Die Arbeiterkammer und das Landeskriminalamt Niederösterreich warnen eindringlich vor dieser Masche. "In Niederösterreich sind bereits mehrere Fälle bekannt, wo die Betroffenen bis zu 10.000 Euro in die Türkei überwiesen haben", warnt AK-Experte Manfred Neubauer. Denn die Täter verlangen so lange Geld von ihren Opfern, bis sie nicht mehr überweisen.

Um den Betrügern nicht auf den Leim zu gehen, empfiehlt die AK Niederösterreich eindringlich, keinesfalls auf derartige Anrufe einzugehen, sondern unverzüglich die nächste Polizeidienststelle zu kontaktieren und Anzeige zu erstatten.

