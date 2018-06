Duell um Frau im Stadtpark endet mit Messer & Prügel

Weil ein Rumäne der Freundin eines 21-Jährigen aus dem Bezirk Krems via Facebook-Messenger geschrieben hatte, zuckte der arbeitslose Österreicher aus und drohte dem Rumänen via Chat wüst: „Wenn ich mit Dir fertig bin, bist Du ein Pflegefall. Du wirst ganz böse draufzahlen“ oder "Ich habe echt Paras, dass ich morgen aus Versehen einen Mord begehe, haha" oder "Und Du wirst mit Sich- und Schusswunden im Park liegen".

Die beiden Männer vereinbarten via Handy einen Treffpunkt im Kremser Stadtpark um ein Uhr in der Früh. Dabei sollte die Sache geklärt werden.

Drei gegen einen

Der 21-Jährige kam - in Erwartung eines Duells - mit einem Messer (Klinge zehn Zentimeter) bewaffnet und etwas früher, stand aber drei Arbeitskollegen bzw. dem Onkel des Rumänen gegenüber. Rein zufällig laut dem Rumänen, der Onkel und die Arbeitskollegen waren einfach zehn Minuten vor 1 Uhr im Stadtpark. Der 21-Jährige fragte: "Wer von Euch ist Ionut K. (Name geändert)?" Der Onkel gab sich als Bekannter der jungen Frau aus, der 21-Jähriger zückte ein Messer, ging auf den Onkel los und jagte das Trio durch den Stadtpark. Nur: Die drei Flüchtigen rannten in verschiedene Richtungen, der 21-Jährige verfolgte zwei Männer, der dritte lauerte dem 21-Jährige auf und streckte ihn per gezieltem Faustschlag nieder. Dann hielt das Trio den 21-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Spital, dann Haft

Der 21-Jähriger musste ins Spital gebracht werden, wurde anschließend verhaftet und wanderte in die Justizanstalt Krems. Nächste Woche (Montag 11. Juni) kommt es zum Prozess am Landesgericht Krems, der 21-Jährige muss sich wegen gefährlicher Drohung und versuchter absichtlich schwerer Körperverletzung verantworten - es gilt die Unschuldsvermutung.

(Lie)