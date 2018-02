Duo randalierte in Wien: Polizistin mit Bisswunde

Heftiger Einsatz für die Polizeibeamten und die Sondereinheit WEGA im zehnten Wiener Gemeindebezirk am Freitag: Zwei junge, bereits einschlägig vorbestrafte Männer randalierten in einer Wohnhausanlage in der Moselgasse.

Beim Eintreffen der WEGA vor Ort ließ sich das Duo aber erst recht nicht beruhigen: Die beiden wehrten sich mit Händen und Füßen gegen eine Festnahme, die Beamten mussten sogar Schreckschüsse abgeben, um die Situation unter Kontrolle zu bekommen.

Insgesamt vier Beamte wurden bei der Festnahme verletzt, eine Polizistin wurde von einem der Täter gebissen, muss nun HIV- und Hepatitis-Tests machen und bis zu sechs Monate um ihre Gesundheit zittern.

(nit)