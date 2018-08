Duo stahl 23 Eheringe aus Geschäft im Waldviertel

Coup in Waidhofen an der Thaya: Während ein unbekannter Täter am 20. August 2018 die Verkäuferin in einem Geschäft in Waidhofen/Thaya ablenkte, stieg ein zweiter unbekannter Täter über ein geöffnetes Fenster in das Gebäude und stahl ein in der Auslage abgestelltes Tablett mit 23 Eheringen.

Er flüchtete in Richtung Nordpromenade. Kurz darauf verließ auch der andere Täter das Geschäft.



Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Krems/Donau sucht die Polizei jetzt mit Bildern der Überwachungskamera nach den beiden Verdächtigen.



Hinweise, auch vertraulich, werden an die Polizeiinspektion Waidhofen/Thaya unter der Telefonnummer 059133-3460 erbeten.

