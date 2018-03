Bruck an der Leitha 16. März 2018 10:44; Akt: 16.03.2018 11:54 Print

E-Scooter von 75-Jährigem bei Würstelstand gestohlen

Böse Überraschung für einen Senioren am Mittwoch in Bruck an der Leitha. Er stellte seinen E-Scooter ums Eck ab, nach dem Essen war er weg.