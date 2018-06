Echt schräg! Dieb stiehlt Sticker aus Blumen-Shop

Ein Deko-Sticker, darauf ein Vogel mit Feder, gefiel einem 52-jährigen Schremser am Freitag offenbar so gut, dass er sich zu einem Diebstahl hinreißen ließ. In einem Blumengeschäft sah der Mann die 5,60 Euro teure Ware, ging in den Shop, nahm einfach den Sticker und verließ wieder das Geschäftslokal.

Die 26-jährige Angestellte beobachtete den Dieb, ging ihm zu Fuß Richtung Stadtplatz nach und holte ihn ein. Als sie ihn auf den Deko-Sticker ansprach, gab ihn der Mann ohne Faxen zu machen wieder zurück.

Der 52-Jährige wurde angezeigt.

(nit)