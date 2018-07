Ehepaar auf Bike gegen Holzpflock – Lebensgefahr

Schrecklicher Unfall am Sonntag in der Nähe von Mariazell: Ein Ehepaar dem Bezirk Gänserndorf kam in einer Linkskurve mit dem Motorrad zu Sturz. Dabei schlitterten der 48-jährige Lenker sowie die 49-jährige Mitfahrerin über die Gegenfahrbahn in eine angrenzende Wiese, wo sie schließlich gegen einen Holzpflock eines Zaunes prallten.

Beide verletzten sich schwer, mussten von Notarzt und Rettung stabilisiert werden, ehe sie ins Krankenhaus gebracht werden konnten. Die Ehefrau wurde per Rettungshubschrauber Christophorus 16 mit dem Verdacht auf ein Polytrauma (mehrere Verletzungen, von denen zumindest eine oder die Kombination lebensbedrohlich ist) in das Universitätsklinikum Graz geflogen.

Der Mann wurde mit einem Rettungswagen in das Landesklinikum Lilienfeld eingeliefert. Im Einsatz standen das Rote Kreuz Mariazellerland mit insgesamt drei Fahrzeugen, fünf Sanitätern und einem Notarzt, der Rettungshubschrauber Christophorus 16 sowie die Polizei.

(min)