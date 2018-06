Bezirk Gänserndorf 14. Juni 2018 08:01; Akt: 13.06.2018 15:58 Print

Eichenprozessionsspinner jetzt in Deutsch-Wagram

Die giftigen Raupen sorgten in Wien bereits für eine Teilsperre in Schönbrunn, jetzt tummeln sie sich auch in Deutsch-Wagram.