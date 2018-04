Eichhörnchen-Junges aus Dachrinne befreit

Jugendliche Neugier und eventuell Hunger lockten jetzt ein kleines Eichhörnchen auf das Dach eines Einfamilienhauses in Wolfpassing (Bezirk Tulln).

Das Problem: Die Mama war weg und so recht springen traute sich das Junge auch nicht. Stundenlang verharrte es also in der Dachrinne, fiepte verzweifelt um Hilfe.

Die Hausbesitzer entdeckten das Jungtier schließlich, warteten noch ab, ob vielleicht doch noch die Mutter des Kleinen auftaucht und alarmierten schließlich die Feuerwehr.

Eichhörnchen stark geschwächt

Die Florianis waren umgehend vor Ort, um dem kleinen Dreikäsehoch aus der Patsche zu helfen, kletterten mit einer Leiter zu dem Tier und holten es aus der Dachrinne.

Da es bereits stark geschwächt war, wurde es gleich zur nächstgelegenen Tierarztpraxis nach St. Andrä-Wördern gebracht und mit einem reichhaltigen Snack versorgt. "Nach einer kleinen Stärkung hüpfte das Kleine wieder munter umher und kann jetzt bald wieder in die Freiheit entlassen werden", berichtet die Feuerwehr von der "flauschigen Mission".

(nit)