Eichtinger: 'Chance auf gratis Interrail nutzen'

"In Niederösterreich haben wir 17.370 Personen, die 18 Jahre alt sind. Wir wollen, dass ein Maximum an europäischem Gefühl in NÖ ankommt und möchten, dass die Chance des Gratis-Tickets so breit wie möglich genutzt wird", macht Landesrat für Europa, Martin Eichtinger, den Jugendlichen Mut, an der Aktion der EU-Kommission teilzunehmen. Wie berichtet, verlost die EU 15.000 Interrail-Tickets an Jugendliche.

Rätsel- und dann Travel-Spaß

Morgen, den 12. Juni, startet das Bewerbungsverfahren. Mitmachen kann man als Einzelperson, aber auch als Gruppe. Nach einem Quiz werden die Tickets ausgelost.

Darin inkludiert sind auch Busse und Fähren, also nicht nur Schiene. "Viele spannende Plätze prägen den Reichtum unseres kulturellen Erbes. Das ist eine einmalige Chance als Botschafter Niederösterreichs unser Europa zu bereisen", so Eichtinger.

Weitere Infos und die Bewerbung findet ihr hier.



