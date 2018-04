Einbrecher bauten sogar Lenkräder aus Autos aus

In die Autos kamen zwei Litauer mit Brachialgewalt, sie schlugen einfach die Seitenscheiben ein, im Inneren gingen sie dann aber mit höchster Präzision zur Sache. In kürzester Zeit bauten der 26-Jährige und sein 32-Jähriger Komplize einfach alles aus den Autos aus, das sich irgendwie ausbauen ließ und Wert hat.

Dass sie die Navis mitnahmen, verwundert nicht weiter, aber auch Lenkräder mitsamt Airbags und sogar die LED-Scheinwerfer bauten die Diebe fachgerecht aus. Bei vier Einbrüchen in Autohäuser (Sooß im Bezirk Baden, Frauenhofen im Bezirk Horn, Haid in OÖ und Hallwang in Salzburg) machten sie vergangenen Sommer 306.000 Euro Beute, richteten 414.000 Euro Schaden an.

Die Ersatzteile der insgesamt 41 aufgebrochenen Autos brachten sie ins Ausland, um sie dort zu verkaufen. Die Polizei konnte aber die Spuren auswerten und über beide Täter wurde ein EU-Haftbefehl verhängt. Beide Täter konnten in Schweden festgenommen werden und wurden jetzt nach Österreich ausgeliefert.





