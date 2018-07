Einbrecher gesucht: Wer erkennt diesen Mann?

Am helllichten Tag brachen zumindest drei unbekannte Täter in eine Wohnung in einem Mehrparteienhaus in Maria Enzersdorf (Bez. Mödling) ein. Sie dürften gewusst haben, was es zu holen gab, denn die Beute fiel ordentlich aus.

Mit Hebelwerkzeug knackte die Bande zuerst die Eingangstüre zu zum Wohnhaus und danach im Stiegenhaus die Wohnungstür. Aus der Wohnung wurde Bargeld in der Höhe einer vierstelligen Eurosumme sowie Markenschmuck gestohlen. Die Täter dürften danach mit einem silberfärbigen VW Golf in unbekannte Richtung geflüchtet sein.

Ein Zeuge beobachte die Einbrecher und mit seiner Hilfe konnte die Polizei jetzt ein Phantombild anfertigen. Der Einbruch passierte am 30. Juni 2018 um 13:50 Uhr. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Maria Enzersdorf erbeten. Tel.: 059133 – 3339

(min)