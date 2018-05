Bromberg 24. Mai 2018 11:34; Akt: 24.05.2018 11:51 Print

Einbrecher schlugen Mann (83) mit Hammer nieder

Feige Home Invasion in der Nacht auf Donnerstag in Bromberg (Bez. Wr. Neustadt): Mehrere Täter überfielen eine Pensionisten brutal in seinem Haus.