Einbrecher stahlen Kassa aus Spitals-Kirche

Ein Haustechniker des Landesklinkums Waidhhofen an der Thaya entdeckte am Mittwochmorgen in einem Abfalleimer am Herren-WC des Spital eine Handkasse.

Unbekannte Täter waren in den Andachtsraum des Krankenhauses gegangen und brachen die Tür zu Sakristei auf. Dort rissen die Kriminellen die verschraubte Handkassa heraus, nahmen das Bargeld heraus und warfen die Kassa auf der Toilettet weg. Auch der Opferstock wurde beschädigt, die Polizei ermittelt jetzt.

(Lie)