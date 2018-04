Einbrecher stahlen zwei Überwachungskameras

Bei einem Einbruch in der Eisteichstraße in Schwechat (Bezirk Bruck an der Leitha) demontierten unbekannte Täter zwei Überwachungskameras am Nachbargrundstück des Tatortes ab und nahmen diese gleich mit.

Umfrage Haben Sie eine Überwachungskamera? Ja, mehrere.

Ja, eine

Ja, aber es ist nur eine Attrappe.

Nein, aber ich denke über den Kauf einer Kamera nach.

Nein, brauch ich nicht.

Zuerst bräuchte ich mal einen festen Wohnsitz.

Aus den zwei Hallen und zwei Containern stahlen die Kriminellen vor allem Geräte und hochpreisiges Werkzeug. Die exakte Schadensumme wird noch ermittelt, bei den Kameras handelte es sich "nur" um Attrappen (verschwunden sind dennoch beide). Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.

(Lie)