Einbrecher verwüsten Kindergarten und Poly

Gewaltigen Schaden richteten jetzt unbekannte Täter in Obersdorf, einem Ortsteil von Wolkersdorf im Weinviertel (Bezirk Mistelbach) an: Erst schlugen sie im örtlichen Kindergarten die Fensterscheibe ein, um in das Gebäude zu gelangen, durchwühlten alle Räume, fanden aber offenbar nichts "Brauchbares" und zogen wieder ab – und zwar gleich weiter in eine andere Bildungseinrichtung.

Direktion und Getränkeautomat aufgebrochen

In der Polytechnischen Schule stiegen sie ebenfalls über das Fenster ein, brachen die Direktions-Räumlichkeiten auf und stahlen zwei Notebooks sowie Bargeld. Auch den Getränke-Automaten verschonten sie nicht.

Während im Kindergarten "nur" Sachschaden entstand, muss man im Poly mit einem Gesamtschaden von mehreren Tausend Euro rechnen.

Die Polizei ermittelt nun auf Hochtouren.

(nit)