Einbrecher wüten in Volksschule Eichgraben

Auf der Rückseite der Schule in Ottenheim (Eichgraben) hatten die Kriminellen ein Fenster eingeschlagen, stiegen ins Innere des Gebäudes ein. Dort brachen sie zwei Türen auf, durchwühlten in der Folge die Räumlichkeiten. Nur: Beute dürften die Täter nicht gefunden haben. "Es wird noch erhoben, ob überhaupt etwas fehlt", so ein Ermittler.

Bilanz: Der Sachschaden ist recht hoch, der Ärger groß. Die Ermittlungen der Exekutive laufen.

(Lie)