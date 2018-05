Einbruch: Täter wüteten in Ternitzer Schule

Wieder Coup in einer Schule in Niederösterreich: Diesmal war die Neue Mittelschule Ternitz (Bezirk Neunkrichen) an der Reihe. Unbekannte Täter brachen ein Fenster auf, drangen so ins Innere des Gebäudes. In der Schule brachen die Kriminellen zahlreiche Türen (Lehrer- Klassen sowie Direktorenzimmer) auf und durchwühlten die Räumlichkeiten.

Dann knackten die Täter noch einen Milchautomaten. Mit Beute in unbekannter Höhe suchten die Unbekannten das Weite. Der Sachschaden ist hoch. Die genaue Höhe der Beute sowie des Schadens wird erst eruiert. Die Ermittlungen der Polizei sind im Laufen.

(Lie)