Einbruch am Sportplatz: Dressen und Laptop weg

Fenster rausgerissen, Türen zerstört, ein Bildschirm eingeschlagen – ein Bild der Zerstörung bot sich am Samstag in Rohrau (Bez. Bruck an der Leitha) am Sportplatz. Über Nacht brachen Unbekannte ins Vereinsheim des SC Rohrau-Gerhaus ein, stahlen einen Laptop, Zigaretten und zwei Garnituren Dressen.

"Der angerichtete Sachschaden ist weit höher als der Wert der Beute", ärgert sich Obmann Markus Melmer gegenüber "Heute". Insgesamt entstand dem Verein ein Schaden von rund 8.000 Euro. Bislang gibt es keinerlei Hinweise auf die Diebe. "Es könnte jeder gewesen sein, unsere Anlage ist relativ abgelegen. Gesehen hat niemand etwas, erst der Platzwart hat die Verwüstung vor dem Match bemerkt", so Melmer.

Die Polizei ermittelt jetzt in alle Richtungen. Die gestohlenen Dressen dürften jedenfalls kein Hinweis sein. "Das waren zwei völlig neutrale rote Sätze von Erima und Adidas, aber ohne Aufdruck oder irgendeinen Wiedererkennungswert", sagt Melmer. Zumindest die Spieler trotzten dem Schock, sie holten am Sonntag in der 2. Klasse/Ost ein Unentschieden gegen den überlegenen Tabellenführer aus Götzendorf.

(min)