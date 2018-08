Einbruch in Pressbaum: Duo riss Safe aus Café

Coup in der Nacht auf Samstag in Pressbaum (Bezirk St. Pölten): Kurz nachdem der Kellner abgesperrt hatte, verschaffte sich ein Einbrecherduo Zugang zu den Räumlichkeiten des Café Corso in der Hauptstraße.

Gegen Mitternacht stiegen die Täter ins Lokal, gingen zielsicher zum Tresor mit der Tageslosung. Weil das Werkzeug zu klein war, kamen sie mit einem größeren Brecheisen wieder, brachen den Safe heraus und flüchteten.

Nur eine Stunde später schlugen die Einbrecher erneut zu, ließen diesmal noch Spirituosen und ein Notebook mitgehen.

Pech für die Unbekannten: Sie wurden gefilmt, die Aufnahmen werden derzeit von der Polizei ausgewertet. Die Verdächtigen sind rund 25 bis 35 Jahre alt, trugen Hoodies, Jogginghose und Turnschuhe. Der Schaden: rund 3.000 Euro.

Hinweise werden an die Polizei oder ans Café erbeten.

(wes)