Einbruchserie: Täter (39) hinterlässt reichlich Spuren

Der Slowake trieb zwischen Dezember 2017 und Jänner 2018 sein Unwesen in Klosterneuburg - Höflein. Er verschaffte sich zu acht unbewohnten Häusern Zutritt und brach ein Auto auf, aus dem er Elektroinstallationsmaterial und Elektrowerkzeuge mitgehen ließ. Gesamtschaden 8.000 Euro.

Leichtes Spiel für die Polizei Klosterneuburg, denn der Mann hinterließ zahlreiche Spuren die zu ihm führten. Ihm konnten somit auch noch zusätzlich ein weiterer Einschleichdiebstahl und die Sachbeschädigung eines Traktors nachgewiesen werden. Ende Jänner lief er dann in Kottingbrunn (Bez. Baden) der Polizei direkt in die Arme und konnte festgenommen werden. Er wurde in die Justizanstalt Eisenstadt eingeliefert und zeigt sich zu den Straftaten geständig.

(Ros)