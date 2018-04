St. Georgen 08. April 2018 19:59; Akt: 08.04.2018 17:52 Print

Eine Intensivstation auf vier Rädern für NÖ

Ab sofort gibt es in NÖ einen Notarzt-Lkw. Das einzigartige Fahrzeug steht beim Samariterbund in St. Georgen am Steinfelde.