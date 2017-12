Nach Bahnunglück ist ein Gleis wieder befahrbar

Die Aufräumarbeiten nach dem Zusammenstoß in Kritzendorf bei Klosterneuburg waren schon am Heiligen Abend abgeschlossen worden. Die Ursache der Kollision eines REX mit einem Cityjet ist aber weiterhin unklar, es wird ermittelt.

Laut ÖBB-Sprecher Roman Hahslinger wurde der eingleisige Betrieb am Christtag um 5.00 Uhr aufgenommen. Wann auch das zweite Gleis wieder befahrbar sein wird, steht noch nicht fest. "Wir vermuten, dass die Ursache in einem menschlichen Fehler zu suchen ist, nicht in einem technischen Gebrechen. Aber das wird in den nächsten Tagen noch verifiziert", sagte Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ).

Bei dem Unfall waren zwölf Fahrgäste verletzt worden - vier mittelschwer, acht leicht. Das Opfer, das vom Rettungshubschrauber "Christophorus 2" ins AKH Wien geflogen worden war, wurde noch am Samstagnachmittag wieder entlassen. Ein weiterer Passagier durfte am Sonntag das UKH Meidling verlassen und konnte zu Hause Weihnachten feiern.



