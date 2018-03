St. Pölten 29. März 2018 18:58; Akt: 29.03.2018 14:00 Print

Einmal rund um St. Pölten: 80 Kilometer zum 80er

In einem Jahr wird der St. Pöltner Richard Mrkos 80 Jahre alt, bis dahin hat er noch einiges vor. In 12 Etappen will er zu Fuß seine Heimatstadt umrunden.