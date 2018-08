Einsatz 'Hund in Auto', aber weit & breit kein Hund

Alarm für die Feuerwehrmitglieder aus St. Pölten-Stadt am Montag früh vormittags: Ein Anrufer meldete einen in einem Pkw eingesperrten Hund auf den Parkplätzen vor dem Ärztezentrum in der Maximilian-Straße.

Binnen weniger Minuten waren die Helfer vor Ort – bei sommerlichen Temperaturen besteht bei Tieren und Kindern in kürzester Zeit Lebensgefahr.

Dame in Zwischenzeit weggefahren

Doch am vermeintlichen Einsatzort angekommen, war weit und breit kein Auto mit Hund zu entdecken. Auf Nachfrage der Feuerwehr beim Anrufer, erklärte dieser, eine Dame – die vermutlich von ihrem Arzttermin zurückgekommen war – sei in der Zwischenzeit mit dem Pkw weggefahren.

"Wichtig ist, nie einen Menschen oder ein Tier bei den momentan herrschenden Temperaturen im Auto zurück zu lassen. Auch nicht, wenn es nur für kurze Zeit ist. Wenn man Tiere nicht alleine zuhause lassen kann, sollte man sie mitnehmen und ein schattiges Plätzchen suchen, wo sie angeleint werden können. Kinder bzw. Kleinkinder, auch wenn sie schlafen, auf keinen Fall im Auto lassen, sondern mitnehmen", erklären die Florianis.

Weiters bitten die Helfer darum, nicht wegzuschauen, sondern sofort bei der Feuerwehr anzurufen.

