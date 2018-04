Einschläferung drohte: Feuerwehr rettete Pferd

In Prottes (Bez. Gänserndorf) stürzte ein Pferd am Montag so unglücklich, dass es aus eigener Kraft aufgrund des verletzten Hinterbeines nicht mehr aufstehen konnte. Die verzweifelten Besitzer riefen die Feuerwehr zur Hilfe.

Schwierig an der Situation war vor allem, dass das Pferd umgedreht werden musste, was in der Box nicht möglich war. Die Feuerwehr zog das 800 Kilo schwere Tier deshalb aus seiner Box. Zwischendurch wurden immer wieder Pausen gemacht, um das Pferd durch Streicheln zu beruhigen.

Dann musste auch noch die Abtrennung zum Nebenstall entfernt werden. Schlussendlich lohnten sich die zwei schweißtreibenden Stunden Arbeit aber, das Tier konnte tatsächlich wieder von alleine aufstehen. Wäre ihm das nicht gelungen, hätte das Pferd aufgrund seines hohen Alters wohl eingeschläfert werden müssen.

(min)