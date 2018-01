Eisenrohr bohrte sich durch Bob: Frau (28) verletzt

Schwerer Rodelunfall einer 28-Jährigen aus Paudorf (Krems-Land) bei einem Ausflug mit Bekannten zu einer Schutzhütte in Obertraun (Bezirk Gmunden, OÖ): Sie rutschte auf rund 1.350 Metern mit einem Teller-Bob über einen Hügel runter, wurde durch das hohe Tempo bei einem Schwung auf den Gegenhang geschleudert und stürzte dann zwei bis drei Meter ab. Dabei landete sie direkt auf einem Eisenstück, das die 28-Jährige am Rücken traf und sich durch den Bob bohrte.



Per Heli ins Spital

Das Unfallopfer wurde per Rettungs-Hubschrauber ins Klinkikum Bad Ischl gebracht. Woher das Metallstück stammt, ist noch unklar. Laut "ORF NÖ" könnte es sich um Bauschuttreste handeln - die Ermittlungen laufen.

(Lie)