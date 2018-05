Eisenstange bohrt sich bei Unfall durch Pkw

Heftiger Unfall am Dienstag gegen 11.40 Uhr auf der B21 in Waldegg (Bezirk Wiener Neustadt-Land): Ein 70-jähriger Pkw-Lenker verlor aus noch unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug, fuhr in einer leichten Rechtskurve einfach geradeaus weiter und durchstieß ein Eisengeländer.

Stange verfehlte Lenker nur um Zentimeter

Eine Eisenstange bohrte sich durch die Wucht quer durch den Fahrgastraum des Pkw, verfehlte den Senior nur um Zentimeter. Zwischen dem Gehsteig und den neben der Straße verlaufenden Gleisen der Gutensteiner Bahnlinie kam der Hyundai schließlich zum Stehen.

Der 70-Jährige hatte wohl mehr als nur einen Schutzengel dabei, erlitt leichte Verletzungen. Er wurde nach der Erstversorgung vor Ort ins Spital nach Wiener Neustadt gebracht.

Der Zugverkehr musste aufgrund des Unfalles bis 12.40 Uhr gesperrt werden.





(nit)