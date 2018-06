Bub (11) teures iPhone in Hallenbad gestohlen

Mit nur elf Jahren musste jetzt ein Bub aus Gmünd eine bittere Lebenserfahrung machen: Der Elfjährige war am Sonntag im Sole Felsen Bad in Gmünd schwimmen, legte seine Sachen und seinen ganzen Stolz – ein goldenes iPhone 6 – in einem Rucksack in der Galerie oberhalb des Sportbeckens ab und ging ins Wasser.

Am Abend, kurz bevor das Kind nach Hause ging, wollte es das Handy aus dem Rucksack nehmen, doch der Elfjährige suchte vergebens. Ein unbekannter Täter hatte es im Laufe des Tages gestohlen. Der Schaden beläuft sich auf rund 700 Euro. Die Eltern des Buben erstatteten Anzeige.

