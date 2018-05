Elternteilzeit: Stunden mit Arbeitgeber verhandeln

Die Antwort der AK: Grundsätzlich steht Elternteilzeit dann zu, wenn der Betrieb mehr als 20 Beschäftigte hat und das Dienstverhältnis schon ununterbrochen 3 Jahre gedauert hat (Karenzen werden hier mit eingerechnet). Oder wenn der Dienstgeber von sich aus einer Vereinbarung freiwillig zustimmt.

„Über das Stundenausmaß müssen sich laut Gesetz Arbeitgeber und Elternteil einigen – das erfordert Kompromisse auf beiden Seiten“, so die AK-ExpertInnen. „Fixieren Sie die genaue Vereinbarung schriftlich und wenden Sie sich bei Ungereimtheiten oder Fragen an uns“, so AK Niederösterreich-Präsident und ÖGB NÖ-Vorsitzender Markus Wieser.

Tipp der AK Niederösterreich: Elternteilzeit kann bis zum Schuleintritt des Kindes vereinbart werden, währenddessen gilt Kündigungsschutz. Markus Wieser rät: „Elternteilzeitvereinbarung schriftlich festhalten!“

(Lie)