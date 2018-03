Entführungs-Alarm: Lenker wollte Bub ins Auto locken

Kidnapping-Alarm in Bruck an der Leitha: Am Heimweg von der Volksschule wurde ein Bub (9) von einem unbekannten Pkw-Fahrer angesprochen: "Deine Mutter liegt im Krankenhaus. Steig ein! Ich bringe Dich zu ihr."

Umfrage Bringen Sie Ihr Kind persönlich in die Schule? Ja natürlich.

Nein, ein Bekannter/Bekannte/Freund/Angehöriger.

Nein, mein Kind geht zu Fuß alleine.

Nein, mein Kind fährt mit dem Zug/Bus/Schulbus.

Ich habe keine Kinder bzw. schulpflichtigen Kinder.

Ich weiß es nicht.

Der Kleine erkannte sofort den Ernst der Lage und rannte weg. Der Bub erzählte den Vorfall zu Hause, die Eltern des Volksschülers erstatteten Anzeige bei der Polizei. Ein Ermittler meint dazu: "Wir nehmen natürlich jeden Fall ernst, warnen aber zugleich vor Panik. Der Bub hat alles richtig gemacht - davonlaufen und eben dann den Eltern erzählen."

(Lie)