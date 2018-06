Hagenbrunn 21. Juni 2018 21:00; Akt: 21.06.2018 17:43 Print

Entführungsalarm: "Komm, ich bring dich nach Hause"

Eine unbekannte Frau soll in Hagenbrunn am Tennisplatz versucht haben zwei Kinder in ihr Auto zu locken, um sie womöglich zu entführen.