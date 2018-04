Entführungsalarm: Mann packte Bub (11) am Arm

"Komm mit", soll der unbekannte Mann am Mittwoch gegen 14 Uhr in Langau (Bez. Horn) zu einem 11-jährigen Schüler gesagt und ihn dann am Arm gepackt haben. Der Schüler soll dem Mann dann gegen das Schienbein getreten und sich losgerissen haben.

Der Bub flüchtete zu seiner älteren Schwester, der Mann soll die beiden dann noch mit seinem Skoda Octavia ein Stück verfolgt haben, ehe er Richtung Tschechien davon fuhr – so wurde der Fall bei der Polizei angezeigt, die ermittelt jetzt und geht den Schilderungen des 11-Jährigen nach.

Der gesuchte Täter dürfte etwa 40-50 Jahre alt sein, sprach Deutsch ohne Akzent und war mit einer dunkelgrünen Stoff-Filzjacke bekleidet. Beim Skoda handelt es sich um ein älteres Modell mit dunkelgrüner Lackierung.

(min)