Entlastendes Gutachten: Landbauer vor Comeback?

Laut dem Gutachten des Bundeskriminalamtes seien die skandalösen Passagen lange vor Bekanntwerden der Affäre geschwärzt worden.

„Mit dem vorliegenden Gutachten des Bundeskriminalamtes wird bestätigt, was ich von Beginn an gesagt habe. Am Ende bleibt aber doch die ernüchternde Gewissheit, dass manche Medien in diesem Land Hexenjagden veranstalten, einfach weil ihnen jemand nicht passt. Meinen Antrieb, dieses Land zum Positiven zu verändern, werde ich mir aber mit Sicherheit von niemandem nehmen lassen", so Udo Landbauer, der wegen der Causa alle Politfunktionen zurückgelegt hatte.

Laut FPNÖ-Klubobmann Martin Huber sei eine Rückkehr Landbauers „jederzeit möglich“. Der Zeitpunkt sei aber Landbauers persönliche Entscheidung. Landbauer hatte in Folge der NS-Liederbuchaffäre der Burschenschaft Germania in Wiener Neustadt alle politischen Funktionen zurückgelegt. Er wird in dem Verfahren als Zeuge geführt. Auch ein Wiedereinzug Landbauers in den Landtag sei möglich, so Huber.

Das Verfahren gegen vier Verdächtige, die für die NS-verherrlichenden Inhalte verantwortlich sein sollen, ist noch nicht eingestellt worden.

(wes)