Nach Sturz: Erwin Pröll muss im Spital bleiben

Bei der „Legends Tour“ der Wachauer Radtage (50 Kilometer-Ausfahrt) kam es am Samstag zu einem schweren Sturz von Erwin Pröll, der Ex-Landeschef blieb benommen am Boden liegen ("Heute" berichtete).

Mit Schürfwunden und teils schweren Prellungen wurde Pröll ins Kremser Spital gebracht. Am Sonntag konnte zwar vorsichtige Entwarnung gegeben werden, aber: " Er muss noch einige Tage im Krankenhaus bleiben. Erwin Pröll geht es so weit gut, er hat am ganzen Körper inklusive Gesicht Schürfwunden, Prellungen und blaue Flecken", so ein Pröll-Vertrauter.

Aber der sportliche Alt-Landeshauptmann lässt sich die Freude und Lust an Sport und Bewegung nicht nehmen, sendete aus dem Klinkum schon wieder positive Signale: "Schaue ich mir das WM-Finale halt im Spital an", ließ Erwin Pröll via Sprecher ausrichten.

(Lie)