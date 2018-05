Erdbeben: Bundesheer will Kulturgüter schützen

Eggendorf ist aktuell Schauplatz eines Katastrophenszenarios. Die Ausgangslage ist ein schweres Erdbeben welches nicht nur Menschenleben bedroht sondern auch zahlreiche kulturelle Schätze verschüttet hat. Um auch diese rasch und sicher bergen zu können trainiert das Bundesheer, in Zusammenarbeit mit der Donau-Uni Krems, die Sicherung und Erhaltung der Kulturgüter nach einer Naturkatastrophe.

Internationale Experten und Soldaten der zweiten ABC-Abwehrkompanie mit Sitz in Mautern (Krems) widmen sich nun ab heute an den ersten beiden Tagen dem Aufbau eines Lagerzentrums, der Erarbeitung von Methoden zur Bergung von Kulturgütern und der Einführung in militärische Arbeitsweisen. Am dritten Tag erreicht die Übung ihren Höhepunkt und es erfolgt der praktische Teil, welcher von Fachleuten und Einsatzkräften aus Italien begleitet wird, die in den vergangen Jahren bereits mehrere Erdbebenkatastrophen bewältigt haben.

