Erfahrene Bergsteigerin stürzt am Ötscher ab

Dramatischer Unfall Dienstag gegen Mittag im Bereich des Rauen Kamms am Ötscher im Bezirk Scheibbs: Eine rund 60-Jährige, sehr erfahrene Bergsteigerin dürfte plötzlich abgerutscht oder gestolpert sein, die Frau verlor das Gleichgewicht und stürzte rund 30 Meter ab. Dabei dürfte sie so unglücklich gefallen sein, dass sie sich schwer am Kopf verletzte.

Das Rettungsteam des "Christophorus 15" ließ sich mittels Tau zu der Schwerverletzten ab und flog sie nach der Erstversorgung ins Landesklinikum Amstetten.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(nit)