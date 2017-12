Floriani-Frau darf mit über 5,5-Tonnen-Lkw fahren

Seit mittlerweile 18 Jahren können auch Frauen bei der Freiwilligen Feuerwehr Baden-Stadt beitreten und was diese so alles drauf haben, zeigte nun einmal mehr Daniela Dolkowski. Sie darf als erste Frau der Feuerwehr mit Feuerwehr-Einsatzfahrzeugen über 5,5 Tonnen ausrücken.

Seit 13 Jahren ist sie Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Baden-Stadt und leistet mit dem Dienstgrad "Oberfeuerwehrmann" ihren Einsatz für die Allgemeinheit. Nun hat sie sich der Herausforderung gestellt, mehrstündige Ausbildungs- und praktische Fahreinheiten mit einem Allrad betriebenen Tanklöschfahrzeug TLFA 4000 (Tank 3) geleistet und ihre Abschlussprüfung erfolgreich bestanden.

"Ich bin dankbar und es macht Spaß"

Sie steht damit als erste Frau mit der Lenkerberechtigung C zur Verfügung. "Gerade in unserem Einsatzgebiet müssen die Kraftfahrer besonderes Geschick beweisen, um unsere großen, tonnenschweren Einsatzfahrzeuge durch die zahlreichen schmalen Gassen und Wege zu lenken", so die Feuerwehr Baden-Stadt in einer Aussendung.

Und was sagt die frischgebackene Kraftfahrerin? "Ich wollte bei der Feuerwehr flexibler einsetzbar sein und hatte das Glück eine tolle Tanklöschfahrzeug-Lenker-Ausbildung in der Feuerwehr genießen zu dürfen. Dafür bin ich sehr dankbar! Es macht Spaß mit dem Tank 3 unterwegs zu sein. Jetzt gilt es Erfahrung zu sammeln, um irgendwann zur routinierten Einsatzfahrerin zu werden. Ich stehe ja trotz der abgeschlossenen Ausbildung erst am Anfang des Weges dorthin..."

(Ros)