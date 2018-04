Ertappt: Detektiv stellt zwei Diebe in Baumarkt

Einen Ladendetektiv auf Zack hat der Baumarkt OBI in Ebersberg im Gemeindegebiet Neulengbach. Er beobachtete zwei Langfinger dabei, wie sie Elektrowaren in ihren Taschen verschwinden ließen, reagierte sofort und alarmierte die Polizei. Die Diebe waren noch vor Ort, als die Exekutive gegen 13.30 beim Geschäft eintraf.

Beim Verlassen des Baumarktes wurden sie von den Beamten gestoppt und mit dem Diebstahlsvorwurf konfrontiert, welchen die beiden Georgier bestritten: "Wir haben nix gestohlen!" Doch lange hielt die Unschuldsnummer nicht an, denn als sie durchsucht wurden, kamen Elektro-Installationsartikel im Wert von rund 1.000 Euro zum Vorschein. Erst dann zeigten sich die beiden Georgier Besik T. (41) und Tavid S. (50) geständig und wurden festgenommen. Hart: Sie sitzen nun in der Justizanstalt St. Pölten in Untersuchungshaft.

(Ros)