Ertappt! Dieb schlich in Zelt und griff Security an

Das Partyvolk feiert in St. Pölten, heute ist der letzte Festivaltag in St. Pölten. "Temperaturen um 30 Grad und heiße Musik treiben nicht nur die Stimmung, sondern auch die Patientenversorgungen in die Höhe", heißt es seitens des Roten Kreuzes zu den bisherigen Einsätzen beim Frequency. Bis Samstagabend mussten bereits 2.004 Festival-Fans behandelt werden ("Heute" berichtete).

Doch nicht nur das Rote Kreuz, auch Polizei und Security müssen am Festival an der Traisen ein achtsames Auge haben.

So erfolgte am dritten Festivaltag eine weitere Festnahme nach einem Einschleichdiebstahl in ein Zelt, wobei sich der Verdächtige heftig gegen den Security-Dienst wehrte, schließlich dann doch festgenommen werden konnte.

Aus polizeilicher Sicht laufe das Fest gesittet ab, es gab keine besonderen Vorkommnisse am dritten Festivaltag.

