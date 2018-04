Europa-Wegweiser ersetzt Maibaum in St. Pölten

Seit einigen Wochen steht am St. Pöltner Rathausplatz ein großer Wegweiser zu den bisherigen Kulturhauptstädten Europas, Hintergrund ist die Bewerbung St. Pöltens als Kulturhaupstadt 2024. Der Wegweiser steckt dort, wo normalerweise Christbaum und Maibaum aufgestellt werden – das ändert sich auch am 1. Mai nicht.

Umfrage Kein Maibaum, dafür ein Zeichen für Europa - gute Idee? Ja, die Idee gefällt mir.

Als Werbung für die Bewerbung zur Kulturhauptstadt sicher nicht schlecht.

Nein, Tradition muss bleiben.

Mir ist das egal.

Ich weiß nicht so recht, was ich davon halten soll.

Am Rathausplatz wird es heuer erstmals seit 30 Jahren keinen Maibaum geben. "Das ist schon länger so geplant. Es geht dabei darum, ein Zeichen für Europa zu setzen. Am Tag der Arbeit soll die Offenheit St. Pöltens hervorgehoben werden", bestätigt SP-Geschäftsführer Harald Ludwig gegenüber "Heute".

Durch das Fehlen des Maibaums ändert sich auch das Programm am 1. Mai, das Maibaumkraxeln bleibt logischerweise aus. Traditionell kommen an die 3.000 Leute zur Maikundgebung der Roten. "Es wird ein abwechslungsreiches, internationales Alternativprogramm geben, der Schwerpunkt liegt auf Rock 'n' Roll", so Ludwig.

(min)