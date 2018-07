Ex-Politiker in U-Haft: Missbrauchsanklage fertig

Wie "Heute" berichtete, war im Zuge von Ermittlungen ein heute 57-Jähriger festgenommen worden.

Kurz nach der Festnahme wurde der Mann aus dem Bezirk Amstetten von der SPÖ ausgeschlossen, auf sein Gemeinderatsmandat verzichtete er kurz darauf schriftlich.

Jetzt sind die Ermittlungen abgeschlossen, wie auch die "NÖN" berichtet, wird gegen den ehemaligen Lokalpolitiker Anklage erhoben. Ein Prozesstermin am Landesgericht St. Pölten steht noch nicht fest.

Aufgrund der schweren Vorwürfe sitzt der 57-jährige Ex-SP-Politiker seit dem 25. Jänner in St. Pölten in U-Haft, also seit gut fünf Monaten.

Ihm werden versuchte Vergewaltigung und schwerer sexueller Missbrauch von Unmündigen vorgeworfen, auch an seinen eigenen Enkelkindern soll er sich vergangen haben.

Bei einer Hausdurchsuchung waren auch Nazi-Utensilien entdeckt worden, Schaufensterpuppen mit SS-Uniformen, Waffen und Munition. Die Ermittlungen in diesem Fall sind laut "Heute"-Informationen eingestellt worden.

