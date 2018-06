Brand, Gasflaschen! Einsatz für sechs Feuerwehren

Ein Mann schlug Samstagmittag per Notruf Alarm bei der Feuerwehr: "In bzw. bei einem Wohnhaus in der Grillparzerstraße gab es eine kleinere Explosion." Auch von mehreren gelagerten Gasflaschen am Brandort war die Rede - was sich im Zuge des Einsatzes auch bestätigt hat.

Die Einsatzzentrale rief Alarmstufe B3 (zweithöchste Stufe) aus, sechs Feuerwehren aus Loosdorf (Bezirk Melk) und Umgebung rückten aus. Laut erster Meldung (Stand: Samstag 30. Juni, 13.25 Uhr MEZ) soll es bis jetzt keine Verletzten gegeben haben, eine Garage eines Wohnhauses steht in Flammen.

++Der Einsatz ist noch im Laufen+++

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

(Lie)