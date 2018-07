Explosion in Kaffeehaus: Ein Schwerverletzer

Drama am Dienstagnachmittag in Reichenau an der Rax (Neunkirchen): War die Alarmierung zuerst auf B2-Stufe, man war von einem Küchenbrand ausgegangen, erhöhte sich die Alarmstufe auf B3.

In einem Kaffeehaus dürfte eine Gasflasche explodiert sein, eine schwer verletzte Person musste versorgt werden.

Die Feuerwehr steht derzeit noch im Brandeinsatz.

(red)