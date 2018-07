Explosive Gasflaschen bei Brand am Schrottplatz

In den Mittagsstunden kam es in Himberg (Bez. Bruck) in der Industriestraße bei Arbeiten zu einem Brand von mehreren Autos- und reifen, der sich schnell auf große Teile des Geländes ausbreitete. Dabei wurden auch mehrere Gasflaschen, die mit Acetylen und Sauerstoff befüllt waren, vom Feuer erfasst – ein großes Risiko für die Feuerwehr.

Vier Feuerwehren rückten aus, der Rauch war schon von weitem sichtbar. Ziel des ersten Löschangriffes war es nicht, den Brand zu brechen sondern vorwiegend die auf dem Gelände gelagerten Sauerstoff- und Acetylenflaschen zu kühlen, bis Verstärkung eingetroffen war.

Anfangs wurde der Löschangriff aus der Deckung geführt, da jeder Zeit eine der Gasflaschen hätte explodieren können. Auch die an den Pkw montierten Reifen barsten teilweise in der Hitze. Mit Schaum war man aber rasch erfolgreich, die Gasflaschen wurden aus dem Gefahrenbereich geborgen und in kühlende Behältnisse gebracht.

Die vielen brennenden Autos mussten jeweils unter Atemschutz einzeln abgelöscht werden. Erst nach gut drei Stunden konnte vom Einsatzleiter "Brand aus" gemeldet werden. Insgesamt standen 63 Mann, ein Rettungswagen und die Polizei im Einsatz.

(min)