FPÖ-Waldhäusl erntet Shitstorm für Posting

Nach dem Wirbel um "Migrantenhunde" ("Heute" berichtete) sorgt Gottfried Waldhäusl (FP)mit seinem Posting "Kein Schweinefleisch für Erntehelfer?" für Wirbel im Netz.

Waldhäusl erklärt, was hinter dem Posting steckt: "Die Landwirtschaftskammer will Asylberechtigte am Feld, schickt aber Fragebögen an Bauern, ob es möglich wäre, diese schweinefleischfrei zu verköstigen. Viele Bauern fühlen sich gepflanzt."

Das Posting wurde inzwischen über 400 Mal geteilt, vielfach kommentiert und geliked bzw. gehated.

