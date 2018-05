FPÖ fordert Sozialarbeit für aggressive Problemschüler

Die Gewalt in Österreichs Schulen nahm in den vergangenen Jahren zu, das ergab eine Anfrage an das Innenministerium – "Heute" berichtete. Für die niederösterreichischen Freiheitlichen werden die gewalttätigen Schüler zu wenig bestraft.

Umfrage Sollten gewalttätige Schüler härter bestraft werden? Ja, Gewalt hat in der Schule überhaupt nichts verloren.

Nein, es sind Kinder. Das gehört zum Erwachsenwerden dazu.

Etwas härter sollte man schon werden.

Ich habe dazu keine Meinung.

"Die Gewaltauswüchse an unseren Schulen sind schockierend und bedürfen echter Konsequenzen für die Täter", sagt der Obmann der freiheitlichen Jugend Niederösterreich, Alexander Murlasits. Die FJ und die FPÖ NÖ fordern deshalb Sozialarbeit für gewalttätige Schüler. "Die Gewalttäter sollen ihre Energien in nützliche Bahnen lenken und im Zuge ihrer Sozialstunden über ihr Vergehen nachdenken."

Gemeinnützige Arbeit

Der Sozialdienst soll demnach in Form von gemeinnütziger Arbeit erbracht werden. "Die jungen Gewaltschüler können beim Roten Kreuz, in der Obdachlosenbetreuung oder in Altenheimen ihren Dienst an der Gesellschaft erbringen", so FPÖ-Jugendsprecherin Vesna Schuster.



Bis dato setzte man auf Präventionsmaßnahmen und Suspendierungen von der Schule. "Prävention ist gut und schön, aber mit einer Broschüre wird man einen Schüler, der mit einem Sessel auf eine Lehrerin losgeht, andere Schüler verprügelt oder gar absticht, nicht davon abbringen seinen Aggressionen freien Lauf zu lassen. Den Problemschülern, die oft Migrationshintergrund haben, muss klar werden, dass Gewalt an unseren Schulen nichts verloren hat", sagt Schuster.

(min)