FP ortet Mangel an Barrierefreiheit in Bädern

„In vielen Freibädern gibt es zwar barrierefreie Zugänge, aber es fehlen entsprechende Badebereiche und Hilfestellungen, um die Schwimmbecken in Anspruch zu nehmen“, warnt FP-Behindertensprecher Andreas Spanring.

Andreas Spanring (Bild: FPNÖ) Andreas Spanring (Bild: FPNÖ)

Er ortet einen Mangel an Behindertenbecken, stufenlosen Zugängen oder Wasserliften. „Noch schwieriger gestaltet sich die Situation auf den nö. Badeseen“, gibt der Politiker zu bedenken.

In einer Anfrage an die Landesrätinnen Ulrike Königsberger-Ludwig (SP) und Christiane Teschl-Hofmeister möchte er nun wissen, in wievielen öffentlichen Badeeinrichtungen solche Hilfestellungen überhaupt geboten werden und fordert Maßnahmen seitens des Landes, Infrastrukturmaßnahmen auszubauen

(nit)