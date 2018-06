Kind stahl Frau Tasche und Bankomatkarte

Unbekannte Täter stahlen am 17. Mai 2018, gegen 13.00 Uhr, einer Frau in einem Geschäft in Bad Vöslau die Handtasche. Wenige Minuten später hob ein unbekanntes Kind bei einer Bank in Tribuswinkel mit der entwendeten Bankomatkarte einen niedrigen vierstelligen Eurobetrag ab.



Dass der Bub auch den Diebstahl alleine durchzog, scheint unwahrscheinlich. Nachdem zwischen Tribuswinkel und Bad Vöslau einige Kilometer liegen, dürfte auch ein Erwachsener involviert gewesen sein, der den Buben zur Bank fuhr.

Die Staatsanwaltschaft Wr. Neustadt gab die Fotos, die die Überwachungskamera der Bank vom Kind machte, zur Veröffentlichung frei. Hinweise Hinweise werden an die Polizeiinspektion Bad Vöslau unter der Telefonnummer 059133-3302 erbeten.

(min)