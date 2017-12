Fahndung nach Diebstahl: Wer kennt diesen Mann?!

Nachdem einer Pensionistin (87) am 6. Dezember gegen 11:10, nach der Behebung von Bargeld, in einer Bankfiliale in Korneuburg die Brieftasche samt Bargeld und Bankomatkarte gestohlen wurde, hob der Täter mit ihrer Karte noch am selben Tag gegen 13:30 in der gleichen Bankfiliale Geld ab.

Der gesamte Schaden beläuft sich auf einen niedrigen vierstelligen Eurobetrag. Die Landespolizeidirektion Niederösterreich veröffentlicht nun, gemäß Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg, Lichtbilder des bisher unbekannten Täters.

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Korneuburg unter: 059133-3240 erbeten!

(Ros)